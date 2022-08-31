В МИД РФ отметили отсутствие синхронного исполнения "зерновой сделки"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона хотела бы, чтобы условия "зерновой сделки" выполнялись синхронно, пока этого не происходит, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Нам бы хотелось, чтобы обе части сделки работали синхронно, параллельно. Однако первая часть сделки, связанная с вывозом украинского зерна из украинских портов, работает. В то время как реализация второй части соглашения, меморандума России с ООН, реализуется хуже. Эти ограничения, которые препятствуют российскому экспорту зерна, они остаются, несмотря на те заявления, которые делают США и ЕС", - сказал Руденко журналистам.

Он отметил, что речь идет о заходе иностранных судов в российские порты и российских судов в иностранные, об ограничениях на транзакции и о завышенных размерах страхования.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о создании морского коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного. Контролировать грузы и суда начал созданный в Стамбуле координационный центр.

Также 22 июля в Стамбуле первый вице-премьер Андрей Белоусов и генсек ООН Антониу Гуттериш подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции сроком на три года. Глава МИД России Сергей Лавров назвал главной задачей подписанного документа - "обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки". В Москве отмечали пакетный характер всех договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и выражали надежду на поддержку ООН в отмене ограничений на вывоз российского зерна.