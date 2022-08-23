Дагестан летом стал лидером по росту турпотока среди экскурсионных направлений в РФ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В рейтинг наиболее популярных экскурсионных направлений у туроператоров по итогам летнего сезона вошли Москва, Петербург, Татарстан, Северный Кавказ, Алтай, Камчатка, Байкал и Карелия, лидером по росту турпотока среди таких регионов стал Дагестан, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Летний сезон для внутреннего экскурсионного туризма оказался успешным, что объясняется, в первую очередь, отменой ковидных ограничений. Больше всего бронирований экскурсионных туров у туроператоров было в июне, хотя обычно высокий сезон для этого вида туризма - весна и осень", - отмечают в АТОР.

По оценкам туроператоров, в этом году выросла популярность комбинированных туров, в рамках которых туристы посещают, например, Петербург и Карелию, Москву и города Золотого кольца, Дагестан и Чечню.

"Наиболее популярными направлениями экскурсионного туризма в этом году были не только традиционные Москва и Санкт-Петербург, но и регионы, куда едут за природными достопримечательностями - Кавказ, Алтай, Карелия. Все направления, вошедшие в топ продаж, продемонстрировали рост от 10 до 35%, причем наибольший прирост пришелся на Дагестан. Республика занимает первые места в рейтингах продаж экскурсионных туров у многих туроператоров", - отмечают в АТОР.

Высокий спрос способствовал тому, что туроператоры продлевают полетные программы в Дагестан. Так, туроператор FUN&SUN будет продолжать летать в Махачкалу до конца сентября, а "Интурист" ставит осеннюю программу с 15 сентября по 11 октября с частотой два раза в неделю. Рейсы будет выполнять Smartavia.

"Популярность Дагестана туроператоры объясняют тем, что экскурсионная программа там богаче, чем в соседних республиках Северного Кавказа и, кроме того, есть море. Это позволяет совмещать пляжный отдых с экскурсиями", - добавили в АТОР.

По данным туроператоров, заметно вырос также в этом году спрос на туры в Москву, Петербург и Казань. Эти два города традиционно лидируют среди направлений экскурсионного туризма. У некоторых компаний рост турпотока в Петербург составил 35% к прошлому году, в Москву - 25-30%, в Казань - 25%.

"Туроператоры объясняют большой прирост турпотока по этим направлениям восстановлением рынка после пандемии и связанных с ней ограничений", - добавили в АТОР.