ВТБ не планирует уходить с Московской биржи

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ намерен оставаться публичным банком, делистинг его акций с Московской биржи не планирует, сообщил глава банка Андрей Костин журналистам в кулуарах ВЭФ-2022.

"Да нет пока", - сказал Костин, отвечая на вопрос, рассматривает ли ВТБ возможность ухода с Московской биржи.

"Мы всегда, наоборот, за нашу биржу бьемся. На самом деле ещё в 2019 году предложили и в правительство, и в ЦБ листинг проводить только в России, запретить компаниям проводить за рубежом. Нас не поддержали, сказали, что это свобода предпринимательства. Ну и, конечно, сами эмитенты, как минимум, тоже не хотели. А видите, потом что произошло", - добавил он.

ВТБ, который одним из первых попал в санкционные списки западных стран, 1 сентября прекратил программу глобальных депозитарных расписок. ВТБ разместил расписки на Лондонской фондовой бирже в 2007 году. В "народном" IPO банка приняли участие 123 тыс. физлиц, купивших акции банка на 40,6 млрд рублей. В 2011 и 2013 годах банк провел два SPO.