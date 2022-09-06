Слияние ФСК и "Россетей" завершится в начале 2023 года

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Создание объединенной сетевой компании - ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - планируется завершить в начале следующего года, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава "Россетей" Андрей Рюмин.

"Мы ориентируемся на конец реорганизации в начале следующего года", - сказал он.

Как сообщалось, ПАО "ФСК ЕЭС" планирует присоединить к себе материнское ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети". Во главе реорганизованного холдинга останется гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин. Сейчас управляющей организацией для ФСК являются сами "Россети".

В начале августа совет директоров ФСК рекомендовал акционерам на внеочередном собрании одобрить необходимую для реорганизации допэмиссию (1,75 трлн обыкновенных акций номиналом 50 коп. каждая на общую сумму 874,4 млрд руб.).

Допэмиссия будет размещена путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Россети", обыкновенных акций АО "ДВЭУК-ЕНЭС", привилегированных акций типа А ОАО "Томские магистральные сети" в дополнительные обыкновенные акции ФСК.

При этом после реорганизации доля участия РФ в уставном капитале объединенной компании должна составить не менее 75% плюс 1 акция. Она будет достигнута, в том числе, за счет погашения части акций ФСК, принадлежащих "Россетям".

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V.

Сейчас ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

Внеочередное собрание акционеров ФСК по этому вопросу состоится 14 сентября (дата закрытия реестра - 17 августа), "Россетей" - 16 сентября (реестр закрылся 19 августа).