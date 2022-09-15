Акционеры ФСК одобрили присоединение к компании "Россетей" и других структур

Максимум потенциальных расходов на выкуп акций составит порядка 20 млрд рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" на внеочередном собрании в среду, 14 сентября, одобрили присоединение к компании ПАО "Россети" и других сетевых структур. Исходя из итогов голосования, максимальный объем расходов компании на выкуп акций, сопровождающий по закону об АО процедуру реорганизации, может составить чуть больше 20 млрд руб.

Как сообщила компания, против реорганизации было подано 28 107 858 553 голоса, что соответствует 2,63% от общего числа голосов участников собрания. Воздержались от голосования 0,1631% (1 742 890 035 голосов). Не голосовали - 707 938 человек.

Всего в собрании приняли участие владельцы акций на 1 068 832 122 985 голосов, или 83,852% от их общего числа. Поддержали решение о реорганизации 97,2% голосов на собрании.

Уставный капитал ФСК состоит из 1 274 665 323 063 акций, соответственно, не приняли участия во внеочередном собрании акционеров лица, обладающие 205 833 200 078 голосами.

Согласно закону об АО, несогласные с реорганизацией или те акционеры, кто не принял участие в голосовании, смогут предъявит свои акции к выкупу. Его цена ранее была определена на уровне 9,04 коп за 1 акцию ФСК. Учитывая количество проголосовавших "против", не голосовавших и не явившихся на собрание в принципе, этим правом смогут воспользоваться владельцы 233,94 млрд акций. Таким образом, максимально ФСК может потратить на него около 21,15 млрд руб. Ограничение расходов на выкуп суммой в пределах 10% от чистых активов, предусмотренное законом, в случае с ФСК на ситуацию не влияет. Стоимость чистых активов компании на конец 2021 года составляла около 1,22 трлн рублей.

Предъявить свое требование о выкупе акционеры смогут до 29 октября.

Исходя из размера пакета "Россетей" в ФСК (80,13%), в собрании поучаствовали миноритарии, которым принадлежит в сумме менее 4% голосов.

Ассоциация профессиональных инвесторов рекомендовала акционерам ФСК (как и акционерам "Россетей" на их собрании) голосовать против реорганизации, считая проведенную оценку активов для реорганизации непрозрачной.

Реорганизация

Как сообщалось, в предстоящей реорганизации помимо "Россетей" речь идет о присоединении к ФСК и других структур: АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

Во главе реорганизованного холдинга останется гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин. Сейчас управляющей организацией для ФСК являются сами "Россети". Но с 15 сентября в связи с реорганизацией досрочно прекратятся соответствующие полномочия "Россетей", сообщила компания по итогам ВОСА.

Присоединение будет осуществлено через допэмиссию на 1,75 трлн обыкновенных акций ФСК номиналом 50 коп. каждая (ее также согласовали акционеры на ВОСА - ИФ). Общая сумма допэмиссии составит 874,4 млрд руб. Допэмиссия будет размещена путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Россети", обыкновенных акций АО "ДВЭУК-ЕНЭС", привилегированных акций типа А ОАО "Томские магистральные сети" в дополнительные обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС".

При этом после реорганизации доля участия РФ в уставном капитале объединенной компании должна составить не менее 75% плюс 1 акция, которая будет достигнута, в том числе, за счет погашения части акций "ФСК ЕЭС", принадлежащих "Россетям".

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V. Сейчас ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Внеочередное собрание акционеров "Россетей" по вопросу реорганизации состоится в пятницу, 16 сентября.

В случае с "Россетями" выкуп у несогласных осложняется фактором "недружественных" нерезидентов. Холдинг предупредил, что акционеры из юрисдикций, входящих в список недружественных, которые не согласны с предстоящей реорганизацией компании или не примут участия в голосовании, воспользоваться правом выкупа смогут только через обращение в Минэнерго. Профильное ведомство, в свою очередь, вынесет эти вопросы на рассмотрение подкомиссии при правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.