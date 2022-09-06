Нерезиденты из "дружественных" стран получат доступ к рынку акций МосБиржи с 12 сентября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из "дружественных" стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц, сообщается в пресс-релизе биржи.

Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями.

Клиенты-нерезиденты, связанные с "недружественными" государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.

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