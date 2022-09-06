СПБ биржа сочла жестким решение ЦБ по сделкам с "недружественными" бумагами для неквалов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - СПБ биржа считает решение регулятора о постепенном введении ограничений для неквалифицированных инвесторов на сделки с ценными бумагами эмитентов из "недружественных" стран чрезмерно жестким, говорится в комментарии пресс-службы "СПБ биржи".

Биржа, в частности, полагает, что необходим более продолжительный переходный период по прекращению доступа неквалифицированных инвесторов к ценным бумагам из "недружественных" юрисдикций.

СПБ биржа намерена расширять для отечественных инвесторов выбор ценных бумаг из "дружественных" стран, в том числе активно увеличивать перечень бумаг из Гонконга и материкового Китая.

"Мы работаем над снижением инфраструктурных рисков и находимся в постоянном контакте с Банком России для обеспечения защиты интересов инвесторов и сохранения возможности диверсификации инвестиций", - говорится в комментарии.

Банк России во вторник объявил, что с 1 октября начинает вводить ограничения на сделки неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из "недружественных" стран.

Согласно предписанию, направленному регулятором брокерам, они с 1 октября не будут исполнять поручения этих инвесторов, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. С 1 ноября, по документу, порог снизится до 10% портфеля клиента, с 1 декабря - до 5%, а с 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из "недружественных" стран.