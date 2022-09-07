Путин сообщил, что спад ВВП России в 2022 году составит 2% или чуть больше

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ в 2022 году будет незначительным, составит 2%, может чуть больше, сообщил президент России Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Предрекали, что будет большой спад экономики. Этого не случится. Спад будет, но незначительный - где-то 2 - 2 с небольшим процента", - сказал он.

"Самая сложная ситуация у нас пройдена. Ситуация (в экономике - ИФ) нормализуется", - подчеркнул Путин, отметив, что в том числе снижается годовая инфляция, которая по итогам года может быть в районе 12%, а в I-II кварталах 2023 года замедлится до 4-6% в годовом выражении.

"У нас на минимуме находится безработица (за всю историю наблюдений - ИФ) - 3,9%"", - добавил он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников во вторник заявил, что министерство улучшило свои ожидания по динамике ВВП на 2022 и 2023 годы и теперь ждет снижения экономики на 2,9% в 2022 году и на 0,9% в 2023 году.

Снижение ВВП РФ за январь-июль 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 1,1%. При этом, согласно расчетам министерства, падение ВВП РФ в июле 2022 года даже несколько замедлилось - до 4,3% в годовом сравнении после снижения на 4,9% в июне и спада также на 4,3% в мае.