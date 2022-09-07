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В Сбербанке отметили сложности в техобслуживании банкоматов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает сложности в обслуживании банкоматов: этот процесс стал дороже, поставка оборудования занимает больше времени, сообщил старший управляющий директор, директор департамента "Центр управления наличным денежным обращением" Сбербанка Алексей Пономаренко.

Он напомнил, что с рынка ушла часть вендоров, которая помогала банкам удовлетворить их потребности в технологическом обеспечении наличного денежного обращения. "Для Банка России, (. . .) для всей отрасли - большая боль заместить это оборудование, потому что иначе нас с вами ждет откат лет на пять-десять, когда мы работали вручную, когда у нас работало очень много народа и производительность труда была в разы, если не в десятки раз меньше", - заявил Пономаренко на форуме "Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2022".

Услуги же оставшихся на рынке вендоров стали обходиться дороже, подчеркнул он. "Поддержание работоспособности этого оборудования, поддержание работоспособности специального автотранспорта - все стало за счет параллельного импорта, за счет очень серьезного увеличения сроков поставки для того", - добавил он.

Пономоренко подчеркнул, что пройти этот период можно только путем консолидации усилий всех участников наличного денежного обращения.

Он отметил, что доля наличных в торговом обороте снижается, оборот наличных все больше смещается в операции в банкоматах. "Денежная наличность крутится в самоорганизованном обороте вокруг банкоматов. По прошлому году, если мне не изменяет память, у нас было порядка 9,5 трлн рублей выручки в ритейле - в банкоматах прошло более 50 трлн рублей. Это основной рынок организации наличного денежного обращения", - заявил эксперт.

"Это, на мой взгляд, один из главных вызовов. Понимая, что денежная рециркуляция все больше уходит в этот канал, мы видим, что ценность каждого конкретного банкомата с точки зрения работоспособности и доступности для клиентов возрастает. Она находится в противофазе с количеством устройств, которые для клиентов доступны", - отметил Пономаренко.

Сбербанк
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