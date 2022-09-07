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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

В "НОВАТЭКе" сообщили об ухудшении ситуации с расчетами за газ при поставках в Европу

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" намерен увеличить долю поставок газа в Азию по мере ухудшения ситуации с расчетами при продажах в Европу, заявил журналистам на Восточном экономическом форуме председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Он добавил, что газ с завода "Ямал СПГ", который ранее продавался в адрес Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd., теперь продается "НОВАТЭКу" и на споте.

Как сообщалось, в апреле министерство экономики Германии распорядилось передать холдинг Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. В ответ на это правительство РФ 11 мая ввело блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania, в том числе и ее зарегистрированного в Сингапуре СПГ-трейдера. В отношении этих компания были запрещены любые сделки, заход в порты РФ, платежи и операции с ценными бумагами. В отношении GM&T Singapore действовало (с 25 мая) 90-дневное разрешение на продолжение отгрузок. Оно истекло в конце августа и не было продлено.

НОВАТЭК газ Леонид Михельсон
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