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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Вторая очередь "Арктик СПГ 2" будет запущена в 2024 году, третья - в 2026 году

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Вторая очередь "Арктик СПГ 2" будет запущена в 2024 году, третья очередь - вероятно, в 2026 году, сообщил журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон на Восточном экономическом форуме.

По его словам, первая очередь "Арктик СПГ 2" будет запущена в декабре 2023 года, до конца 2024 года проекту нужно 6-7 газовозов.

Михельсон также отметил, что "НОВАТЭК" получил основное оборудование для трех очередей "Арктик СПГ 2", однако, турбины - не получены.

Кроме того, глава "НОВАТЭКа" сообщил, что НИПИГАЗ станет ЕРС-подрядчиком "Арктик СПГ 2", Technip Energies выходит из проекта.

Арктик СПГ 2 НОВАТЭК
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