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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Акционерные общества-банкроты будут освобождены от обязательного раскрытия информации

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Акционерные общества-банкроты на этапе конкурсного производства будут освобождены от обязанности раскрывать информацию о своей деятельности. Об этом говорится в проекте изменений в положение Банка России № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

ЦБ РФ опубликовал документ для общественного обсуждения, которое продлится до 11 сентября.

"Раскрытие информации, предусмотренной настоящим положением, не осуществляется: в период осуществления конкурсного производства – с даты введения конкурсного производства", - говорится в нем.

Таким образом, проект расширяет перечень ситуаций, когда АО не раскрывает существенные факты о своей деятельности, финансовую отчетность и т.д. Сейчас от такой обязанности освобождены АО в период действия ликвидационной комиссии либо осуществления ликвидации по решению арбитражного суда, а финансовые организации – с даты принятия ЦБ решения о назначении временной администрации.

"Внесение изменений обусловлено прекращением полномочий органов управления эмитента и отсутствием необходимости проведения корпоративных процедур. Сообщения, раскрытого эмитентом, о признании его банкротом достаточно для инвесторов в целях предупреждения необдуманных инвестиционных решений в отношении ценных бумаг такого эмитента", - сообщили "Интерфаксу" в ЦБ, подчеркнув, что информация о состоянии эмитента после введения процедуры банкротства необходима для его кредиторов и должна доводиться до их сведения в соответствии с законом о несостоятельности.

Партнер юркомпании "Пепеляев Групп" Юлия Литовцева напоминает, что конкурсное производство по своей сути – ликвидационная процедура, направленная на распродажу активов и расчеты с кредиторами, завершающаяся "смертью" компании. "Когда приговор должнику вынесен принятием решения о банкротстве и введением этой процедуры, раскрытие информации для регулятора и участников рынка теряет экономический и административный смысл", - считает она.

Литовцева обращает внимание, что в процедурах наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления необходимость раскрытия информации сохраняется.

ЦБ РФ
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