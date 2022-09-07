Стоимость Brent в среду опускалась ниже $89 за баррель впервые с февраля

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть теряют порядка 3% в ходе торгов в среду на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в условиях замедления глобального экономического роста; в ходе сессии ранее в среду цена Brent опускалась ниже $89 за баррель впервые с февраля.

"Повышение процентных ставок в США и укрепление доллара, а также ожидания замедления глобального экономического роста продолжают оказывать давление на нефтяной рынок", - отмечает аналитик BOK Financial Деннис Кисслер.

Статданные из Китая, опубликованные в среду, показали, что страна сократила импорт нефти в августе на 9,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 по Москве составила $90,24 за баррель, что на $2,59 (2,79%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе сессии цена опускалась ниже $89 за баррель впервые с 3 февраля.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $2,73 (3,14%), до $84,15 за баррель. Стоимость контрактов находится на минимуме с января, в ходе сессии она опускалась ниже $83 за баррель.

В настоящее время цены на нефть ниже, чем были в конце февраля, когда рынок пережил виток волатильности на фоне конфликта на Украине и введения жестких санкций против России.

"Понижательное давление объясняется растущими опасениями рецессии в мире", - заявил главный аналитик Swissquote Айпек Озкардеская, слова которой приводит Dow Jones.

С точки зрения технического анализа Brent пыталась пробить уровень поддержки в $84,99 за баррель в последние шесть недель, отмечает аналитик Conotoxia Ltd. Даниэль Костецки.

"Падение цены ниже этого значения откроет путь для движения к следующему уровню поддержки, которым будут $76 за баррель", - цитирует эксперта Market Watch.