Аналитики Банка России оценили вероятность сценария активного импортозамещения

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Постепенное снижение производства товаров, зависимых от инвестиционного импорта, который сократился из-за внешних ограничений, пока выглядит более реальным сценарием, чем активное импортозамещение, считают аналитики ЦБ РФ.

"Импорт промежуточных и инвестиционных товаров восстанавливается медленнее, чем потребительский импорт. В дальнейшем это приведет либо к активному росту внутреннего производства таких товаров (импортозамещению), либо к уменьшению производства товаров, в производственной цепочке которых использовался такой импорт, по мере исчерпания созданных ранее запасов. На краткосрочном горизонте второй вариант более вероятен", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Однако в некоторых отраслях резервы для импортозамещения существуют, пишут аналитики ЦБ.

В целом, по их оценкам, динамика экономической активности "остается неоднородной и неустойчивой из-за высокой неопределенности". "Одновременное действие разнонаправленных тенденций и факторов может иметь разное влияние на отдельные предприятия даже в рамках одной отрасли. Тем не менее в совокупности их действие привело в июле-августе к некоторому расширению деловой активности в российской экономике в целом. Углубления экономического спада не произошло", - говорится в докладе.

Во втором квартале 2022 г., по оценке аналитиков ЦБ, ВВП РФ со снятой сезонностью сократился на 5,6%.

"Оперативная статистика свидетельствует о том, что снижение деловой активности во II квартале в целом оказалось менее сильным, чем ожидалось в конце I - начале II квартала сразу после изменения внешних условий. Более того, к июлю-августу деловая активность несколько оживилась. При этом процесс восстановления идет неравномерно и сопровождается разнонаправленной реакцией отраслей на структурную перестройку экономики и внешние ограничения", - отмечено в докладе.

На фоне ограничений предложение товаров и услуг, "вероятно, будет сокращаться со смещением ассортиментной матрицы в пользу альтернатив, ранее не представленных или слабо представленных на российском рынке". "Этот процесс будет сопровождаться снижением средних качественных характеристик товаров и услуг (потребительские свойства, функционал, долговечность, сервисная поддержка и так далее). Поэтому при сужении ассортимента товаров в продаже общее снижение объемов производства ("в штуках") будет меньше. В результате глубина производственного спада в экономике окажется меньше, чем можно было бы предположить при отсутствии вариантов смены ассортимента", - сказано в докладе.