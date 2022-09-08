Орешкин усомнился в целесообразности хранения резервов в юанях

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Максим Орешкин не разделяет общий оптимизм относительно перспектив юаня как системообразующей валюты для российских резервов в условиях, когда доллар и евро из-за санкций стали "токсичными".

"Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты", - сказал Орешкин на пленарной сессии Московского финансового форума (МФФ).

Перед началом МФФ глава Минфина Антон Силуанов заявил, что роль юаня в международных резервах России продолжит увеличиваться. "Резервы стран обычно формируются в тех валютах, с кем идет активная торговля. Да, у нас сейчас мы видим увеличение объемов торговли с нашим восточным соседом. И, безусловно, роль юаня в резервах будет также расти", - сказал министр в интервью "России 24". "В нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то, в первую очередь, конечно, это золото, это юань, а также ряд других валют дружественных стран", - сказал глава Минфина.

"У меня даже может быть вопрос некоторый к Антону Германовичу (Силуанову - ИФ): Минфин сейчас предлагает инвестировать в юань и говорит о том, что нужен сбалансированный бюджет, потому что инвесторы нам не поверят, мы не сможем занимать (при высоком дефиците федерального бюджета РФ - ИФ) и так далее. Но Китай - это страна с дефицитом бюджета в 5% ВВП в этом году, 5,1% ВВП. Почему предлагаем мы инвестировать (в юань - ИФ)? В этом смысле Антон Германович как инвестор - почему он инвестирует в страну, где большой дефицит бюджета, и говорит о том, что в нас не будут инвестировать, если у нас не будет нулевого дефицита. Вот почему так?" - поинтересовался Орешкин.

"На самом деле, мое мнение всегда - что нужно верить в себя в первую очередь, а не искать какого-то доброго дядю на западе или на востоке, которому можно что-то проинвестировать, а нам это потом поможет", - полагает помощник президента. По его мнению, "нужно выстраивать такую систему, где мы в первую очередь от себя зависим, сами в себя инвестируем".