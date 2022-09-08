Избыток подсолнечника в РФ к началу нового сезона составил 1 млн т

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Избыток подсолнечника в сельхозпредприятиях РФ к началу нового сезона (к сентябрю) составил 1 млн тонн. Об этом сообщил генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко на международной конференции "Причерноморское зерно и масличные 2022/23" в Ростове-на-Дону в четверг.

"По расчетным данным, в сельхозпредприятиях остается 1,3 млн тонн непереработанного подсолнечника, и сколько еще не показано. Если учесть, что для нормальной экономики естественны переходящие запасы в 200-300 тыс. тонн, то тогда именно лишний избыток – 1 млн тонн", - сказал он.

По оценке Петриченко, из собранного в прошлом сезоне подсолнечника (15,7 млн тонн) можно было выработать 6,1-6,2 млн тонн подсолнечного масла. "А мы идем в производстве на 5,7 млн тонн, без августа произведено 5,4 млн тонн", - сообщил он.

"Экспорт подсолнечного масла идет медленно, хотя в этом сезоне надо вывезти больше, чем в прошлом, а мы вывозим меньше", - добавил эксперт, признав, что "есть определенные проблемы с закрытыми портами, судами, которые стояли, и тяжело было осуществлять экспорт".

В РФ с 1 апреля по 31 августа этого года действовал запрет на экспорт подсолнечника. С 1 сентября его было решено не продлевать. В то же время на экспорт продолжает действовать пошлина в размере 50%, но не менее $320 за 1 тонну, срок которой продлен до 31 августа 2023 года.

Как сообщалось, в этом году эксперты прогнозируют в РФ рекордный сбор масличных, прежде всего подсолнечника.