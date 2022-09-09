Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-июле составил 2,1 трлн руб.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2022 года исполнен с профицитом 2 трлн 124,8 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета на 1 августа составили 30 трлн 335,6 млрд рублей, расходы - 28 трлн 210,8 млрд рублей.

Федеральный бюджет был исполнен с профицитом 557,5 млрд рублей при доходах 15 трлн 774,4 млрд рублей и расходах 15 трлн 216,9 млрд рублей.

Минфин ранее публиковал предварительную оценку дефицита федерального бюджета в январе-июле в размере 481,9 млрд рублей.

Профицит консолидированных бюджетов субъектов РФ в январе-июле сложился на уровне 1 трлн 479,6 млрд рублей при доходах 11 трлн 299,8 млрд рублей и расходах 9 трлн 820,3 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов исполнены с дефицитом 57,2 млрд рублей (доходы - 8 трлн 288,4 млрд рублей, расходы - 8 трлн 345,6 млрд рублей).

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 160,8 млрд рублей при доходах 1 трлн 744,8 млрд рублей и расходах 1 трлн 584,0 млрд рублей.