Минфин оценил в 2,1 трлн рублей дефицит консолидированного бюджета в 2022 году
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет России в 2022 году, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 108,1 млрд рублей против профицита 1 045,7 млрд рублей в 2021 году, сообщается в материалах на сайте Минфина.
Доходы консолидированного бюджета в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 10,3%, до 53 073,8 млрд рублей (48 118,4 млрд рублей в 2021 году).
Расходы бюджета в 2022 году были больше, чем в 2021 году на 17,2% - 55 182,0 млрд рублей против 47 072,7 млрд рублей.
В составе доходов бюджета нефтегазовые доходы в 2022 году увеличились на 27,9%, до 11 586,2 млрд рублей с 9 056,5 млрд рублей в 2021 году, ненефтегазовые доходы - на 6,2%, до 41 487,6 млрд рублей с 39 061,9 млрд рублей.
Ненефтегазовый дефицит бюджета в 2022 году вырос на 70,9%, до 13 694,3 млрд рублей с 8 010,8 млрд рублей в 2021 году.
Исполнение консолидированного бюджета и государственных внебюджетных фондов в 2022 и 2021 гг. (в млрд рублей)
|2022
|2021
|ДОХОДЫ, всего
|53 073,8
|48 118,4
|110,3%
|Нефтегазовые доходы
|11 586,2
|9 056,5
|127,9%
|Ненефтегазовые доходы
|41 487,6
|39 061,9
|106,2%
|НДС
|9 553,0
|9 212,6
|103,7%
|Акцизы
|2 367,9
|2 095,5
|113,0%
|Налог на прибыль
|6 355,9
|6 081,7
|104,5%
|Налог на доходы физических лиц
|5 729,1
|4 883,9
|117,3%
|Ввозные пошлины
|550,7
|875,5
|-37,1%
|Страховые взносы на обязательное социальное страхование
|9 397,2
|9 018,3
|104,2%
|Прочие
|7 533,7
|6 894,5
|109,3%
|РАСХОДЫ, всего
|55 182,0
|47 072,7
|117,2%
|ДЕФИЦИТ(-)/ПРОФИЦИТ (+)
|-2 108,1
|1 045,7
|Ненефтегазовый дефицит
|-13 694,3
|-8 010,8
|170,9%