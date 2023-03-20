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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Минфин оценил в 2,1 трлн рублей дефицит консолидированного бюджета в 2022 году

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет России в 2022 году, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 108,1 млрд рублей против профицита 1 045,7 млрд рублей в 2021 году, сообщается в материалах на сайте Минфина.

Доходы консолидированного бюджета в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 10,3%, до 53 073,8 млрд рублей (48 118,4 млрд рублей в 2021 году).

Расходы бюджета в 2022 году были больше, чем в 2021 году на 17,2% - 55 182,0 млрд рублей против 47 072,7 млрд рублей.

В составе доходов бюджета нефтегазовые доходы в 2022 году увеличились на 27,9%, до 11 586,2 млрд рублей с 9 056,5 млрд рублей в 2021 году, ненефтегазовые доходы - на 6,2%, до 41 487,6 млрд рублей с 39 061,9 млрд рублей.

Ненефтегазовый дефицит бюджета в 2022 году вырос на 70,9%, до 13 694,3 млрд рублей с 8 010,8 млрд рублей в 2021 году.

Исполнение консолидированного бюджета и государственных внебюджетных фондов в 2022 и 2021 гг. (в млрд рублей)

2022 2021
ДОХОДЫ, всего 53 073,8 48 118,4 110,3%
Нефтегазовые доходы 11 586,2 9 056,5 127,9%
Ненефтегазовые доходы 41 487,6 39 061,9 106,2%
НДС 9 553,0 9 212,6 103,7%
Акцизы 2 367,9 2 095,5 113,0%
Налог на прибыль 6 355,9 6 081,7 104,5%
Налог на доходы физических лиц 5 729,1 4 883,9 117,3%
Ввозные пошлины 550,7 875,5 -37,1%
Страховые взносы на обязательное социальное страхование 9 397,2 9 018,3 104,2%
Прочие 7 533,7 6 894,5 109,3%
РАСХОДЫ, всего 55 182,0 47 072,7 117,2%
ДЕФИЦИТ(-)/ПРОФИЦИТ (+) -2 108,1 1 045,7
Ненефтегазовый дефицит -13 694,3 -8 010,8 170,9%

Минфин
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