Минфин оценил в 2,1 трлн рублей дефицит консолидированного бюджета в 2022 году

Доходы консолидированного бюджета в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 10,3%, до 53 073,8 млрд рублей (48 118,4 млрд рублей в 2021 году).

Расходы бюджета в 2022 году были больше, чем в 2021 году на 17,2% - 55 182,0 млрд рублей против 47 072,7 млрд рублей.

В составе доходов бюджета нефтегазовые доходы в 2022 году увеличились на 27,9%, до 11 586,2 млрд рублей с 9 056,5 млрд рублей в 2021 году, ненефтегазовые доходы - на 6,2%, до 41 487,6 млрд рублей с 39 061,9 млрд рублей.

Ненефтегазовый дефицит бюджета в 2022 году вырос на 70,9%, до 13 694,3 млрд рублей с 8 010,8 млрд рублей в 2021 году.

Исполнение консолидированного бюджета и государственных внебюджетных фондов в 2022 и 2021 гг. (в млрд рублей)