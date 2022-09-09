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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

Власти Франции спрогнозировали тяжелый экономический период в Европе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В странах ЕС настанет непростое время из-за высоких цен на энергоресурсы и продовольствие, высокий уровень инфляции сохранится еще как минимум до конца октября, заявил в пятницу глава Минфина Франции Бруно Ле Мэр.

"Мы должны осознавать, что нас ждут тяжелые времена. Мы должны понимать, что мы сохраним высокий уровень инфляции в следующем месяце в связи с высоким уровнем цен на энергоресурсы, на продовольствие", - сказал Ле Мэр перед неформальной встречей ЕС на уровне министров экономики и финансов.

По словам французского министра, в ЕС "полны решимости сохранять единство, оставаться сильными и решительными в отношении защиты домовладений от последствий высоких цен". Он добавил, что то же самое необходимо делать и в ситуации с частными компаниями, "в особенности с теми, которые серьезно пострадали от высокого уровня цен на газ и электричество".

При этом Ле Мэр заявил, что Франция продолжит решительно выступать за выполнение санкций против России.

Франция ЕС
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