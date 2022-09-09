Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе вырос в три раза

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2022 года составило $183,1 млрд, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($60,9 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, определяющую роль в динамике текущего счета платежного баланса сыграло значительное увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема экспорта товаров при некотором снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые восемь месяцев 2022 года увеличилось в 2,4 раза, до $213,6 млрд по сравнению с $90,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Совокупный дефицит остальных компонентов текущего счета платежного баланса не претерпел существенных изменений вследствие разнонаправленной динамики его отдельных компонентов.

Положительное сальдо финансового счета платежного баланса было сформировано ростом иностранных финансовых активов экономики и практически соразмерным снижением обязательств перед нерезидентами.

Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-июле 2022 года увеличилось до $30,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда оно составило $29,6 млрд.

Согласно ранее опубликованной предварительной оценке ЦБ РФ, в январе-июле 2022 года профицит текущего счета составил $166,6 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $192,4 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $25,8 млрд.

Следовательно, в августе профицит текущего счета мог составить $16,5 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $21,2 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - увеличиться на $4,7 млрд.

Согласно обновленному в июле базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $80 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $243 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $277 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.