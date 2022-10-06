ФНБ в сентябре сократился на 1,08 трлн рублей до 10,79 трлн рублей

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния на 1 октября составил 10 792,186 млрд рублей (эквивалент $187,975 млрд), или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин.

На 1 сентября ФНБ составил 11 869,9 млрд рублей (эквивалент $196,627 млрд), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Таким образом, за сентябрь он сократился на 1,078 трлн рублей.

Объем ликвидных активов фонда в сентябре снизился до эквивалента 7 524,36 млрд рублей, или $131,057 млрд (5,6% прогнозируемого в соответствии с законом о бюджете ВВП) месяцем ранее.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 октября было размещено 49 189 млн евро, 5 313,3 млн фунтов стерлингов, 768 258 млн японских иен, 309 720,1 млн китайских юаней, а также 554 911 кг золота в обезличенной форме и 264,3 млн рублей.

Сокращение объема фонда связано, по-видимому, в частности, с курсовой переоценкой. Так, курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота за период с 1 января по 30 сентября составила отрицательную величину - минус 3,3 трлн рублей. В том числе: в иностранной валюте - минус 2,588 трлн рублей, в золоте - минус 635,772 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины, - минус 50,639 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов - минус 25,328 млрд рублей.

В сентябре 4,607 млрд рублей были размещены в облигации государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" для финансирования инфраструктурного проекта "Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств "Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", полученных из средств Фонда национального благосостояния".

ВТБ купил за счет средств ФНБ, ранее привлеченных на субординированный депозит, облигации ГК " Российские автомобильные дороги" на 400 млн рублей.

ВЭБ.РФ в прошлом месяце досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2020 годах, для финансирования проектов: КЖЦ-1 (125,4 млн рублей), КЖЦ-2 (138,9 млн рублей).

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 528,449 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов - 314,357 млрд рублей и $2,221 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 328,992 млрд рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка - 138,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка - 1,232 трлн рублей, "Аэрофлота" - 53,439 млрд рублей, "ДОМ.РФ" - 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД - 250 млрд рублей, в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" - 11,852 млрд рублей, ГТЛК - 58,334 млрд рублей, "Уральские авиалинии" - 2,299 млрд рублей.

Финансовый результат от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2021 года по 30 сентября 2022 года составил отрицательную величину - минус $200,5 млн, что эквивалентно минус 11,512 млрд рублей.

В сентябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на депозитах в ВЭБ.РФ в сумме 10,35 млрд рублей, что эквивалентно $178 млн.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, составил 34,307 млрд рублей, что эквивалентно $526,6 млн.