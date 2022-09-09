Фьючерсы на Brent выросли на лондонской бирже до $91,6 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили подъем вечером в пятницу, восстанавливаясь после падения до семимесячных минимумов.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск подорожали на $2,41 (2,7%) - до $91,56 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $2,26 (2,71%) - до $85,8 за баррель.

В среду обе марки падали до минимумов с января на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики Центробанками обрушит мировую экономику и спрос на нефть. Однако затем цены подросли из-за рисков сокращения поставок топлива из России и других стран.

Восстановление котировок поддерживается снижением курса доллара. Долларовый индекс, отслеживающий динамику американской валюты к шести крупнейшим валютам мира, в пятницу снижается на 0,6%, повышая привлекательность нефти и другого сырья для держателей других валют.

Кроме того, нефтяные котировки следуют вверх за ценами на газ в Европе, достигшими почти 210 евро за МВт.ч, что соответствует примерно $360 за баррель, отметил аналитик RBC Capital Markets Майкл Тран.

"Это астрономические цены, почти в 15 раз выше среднего. Это может обеспечить дополнительный спрос в районе 300 тыс. баррелей нефти в сутки", - отметил аналитик.