Brent подешевела до $91,45 за баррель

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Торги на нефтяном рынке начали неделю со снижения котировок на фоне ужесточения карантинных ограничений в Китае, усиливших пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо.

Участники рынка также оценивают потенциальные последствия введения лимита цен на российскую нефть. 9 сентября стало известно, что страны G7 намерены установить потолок цен на нефть из России с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля.

К 8:15 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,39 (1,5%), до $91,45 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $3,69 (4,1%), до $92,84 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,49 (1,72%), до $85,3. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,25 (3,9%), до $86,79 за баррель.

По итогам прошедшей недели цена Brent опустилась на 0,2%, WTI - на 0,1%.

"Кажется, ожидания ослабления спроса на нефть выходят на первый план, учитывая опасения рецессии в мире и затягивания карантинных ограничений в Китае", - сказал Bloomberg аналитик по нефтегазовому сектору RHB Investment Bank Bhd. Шон Лим.

Сейчас локдаун действует в Чэнду, где проживает 21 млн человек, а также в некоторых районах города Гуйян и по крайней мере в одном университетском кампусе в Пекине.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в пятницу опубликовало рекомендации для страховых и финансовых компаний относительно внедрения инициативы ценового потолка для российской нефти. В частности, этим компаниям необходимо будет получить свидетельства того, что нефть была куплена по цене ниже определенного уровня, прежде чем страховать танкеры.