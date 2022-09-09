Росстат ухудшил оценку спада ВВП РФ во II квартале до 4,1% с 4,0%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ во II квартале 2022 года составило 4,1% в годовом выражении после роста на 3,5% в I квартале. Росстат в пятницу опубликовал первую оценку этого показателя за второй квартал.

Таким образом, Росстат немного скорректировал свою предварительную оценку за второй квартал, сделанную в середине августа и равнявшуюся 4,0%.

Оценка Росстата за I полугодие 2022 года при этом осталась неизменной – снижение на 0,4% к I полугодию 2021 года.

"Объем ВВП России за II квартал 2022 года составил в текущих ценах 34 трлн 663,6 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2021 года составил 95,9%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2022 года по отношению ко II кварталу 2021 года составил 117,0%. Объем ВВП за I полугодие 2022 года составил в текущих ценах 69 трлн 292,8 млрд рублей, индекс его физического объема относительно I полугодия 2021 года составил 99,6%", - говорится в сообщении Росстата.

Согласно данным Росстата, валовая добавленная стоимость во II квартале снизилась в годовом сравнении в следующих отраслях: добыча полезных ископаемых - на 0,8%, обрабатывающие производства - на 4,0%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - на 9,2%, оптовая и розничная торговля - на 14,1%, транспортировка и хранение - на 3,9%, гостиницы и рестораны - на 3,5%.

Вместе с тем часть отраслей показали рост индекса физического объема добавленной стоимости во II квартале: сельское хозяйство - на 1,7%, обеспечение электрической энергией, газом и паром - на 2,0%, строительство - на 3,4%, информация и связь - на 2,0%, операции с недвижимым имуществом - на 1,4%.

Минэкономразвития на этой неделе улучшило свои ожидания по динамике ВВП на 2022 и 2023 годы и теперь ждет снижения экономики на 2,9% в 2022 году (против снижения на 4,2% по прогнозу в середине августа) и на 0,9% в 2023 году (против снижения на 2,7% по августовскому прогнозу).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по снижению ВВП в 2022 году равняется 4,3%, на 2023 год - снижение на 2,0%.