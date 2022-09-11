Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

Вступили в силу новые тарифы обязательного страхования для владельцев опасных объектов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Новые тарифы по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) вступили в силу с 11 сентября 2022 года. Соответствующие изменения внесены в указание Банка России и зарегистрированы в Минюсте.

"Для большинства опасных объектов нижняя граница тарифа снизится на 50%. Максимальная ставка останется на прежнем уровне. Для отдельных видов объектов, например, гидротехнических сооружений, тарифный коридор расширен на 25% как вверх, так и вниз. Это позволит точнее учитывать в тарифе уровень риска аварии", - сообщил регулятор, комментируя корректировку тарифов в ОСОПО.

Тарифы по ОСОПО зависят от типа объекта и факторов, влияющих на степень риска.

В РФ с 2012 года действует федеральный закон N225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", который предусматривает компенсацию гражданам, пострадавшим в результате аварий на опасных объектах, в том числе работникам данных предприятий. Лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по этому закону составляет 2 млн рублей. Расчет выплат осуществляется страховщиками по договорам ОСОПО по таблицам, утвержденным постановлением правительства, их величина зависит от сложности полученных пострадавшими травм.

ОСОПО Минюст РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс биткойна поднялся выше $21 тыс. впервые за две недели

Суд утвердил взыскание с Google 21,7 млрд руб. за неудаление с YouTube информации

Суд утвердил взыскание с Google 21,7 млрд руб. за неудаление с YouTube информации

Голикова сообщила, что регистрируемая в РФ безработица держится на уровне не выше 0,9%

Голикова сообщила, что регистрируемая в РФ безработица держится на уровне не выше 0,9%

Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным

Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным

"Яндекс" стал владельцем Delivery Club

"Яндекс" стал владельцем Delivery Club

В Будапеште выступили против введения предельных цен на российский газ

В Будапеште выступили против введения предельных цен на российский газ

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе

ЦБ РФ продлил до 9 марта запрет для банков на комиссию за выдачу валюты с вкладов

ЦБ РФ продлил до 9 марта запрет для банков на комиссию за выдачу валюты с вкладов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });