Вступили в силу новые тарифы обязательного страхования для владельцев опасных объектов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Новые тарифы по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) вступили в силу с 11 сентября 2022 года. Соответствующие изменения внесены в указание Банка России и зарегистрированы в Минюсте.

"Для большинства опасных объектов нижняя граница тарифа снизится на 50%. Максимальная ставка останется на прежнем уровне. Для отдельных видов объектов, например, гидротехнических сооружений, тарифный коридор расширен на 25% как вверх, так и вниз. Это позволит точнее учитывать в тарифе уровень риска аварии", - сообщил регулятор, комментируя корректировку тарифов в ОСОПО.

Тарифы по ОСОПО зависят от типа объекта и факторов, влияющих на степень риска.

В РФ с 2012 года действует федеральный закон N225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", который предусматривает компенсацию гражданам, пострадавшим в результате аварий на опасных объектах, в том числе работникам данных предприятий. Лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по этому закону составляет 2 млн рублей. Расчет выплат осуществляется страховщиками по договорам ОСОПО по таблицам, утвержденным постановлением правительства, их величина зависит от сложности полученных пострадавшими травм.