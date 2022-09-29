Думе предложили увеличить страховые выплаты за ущерб жизни и здоровью на опасных объектах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Думский комитет по финансовым рынкам рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении лимитов страховых выплат по рискам ущерба жизни и здоровью с 2 млн до 3 млн рублей в обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО).

Это говорится в материалах в информационной базе Госдумы.

Поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (№225-ФЗ) подготовлены депутатами, документ может быть вынесен на пленарное заседание Госдумы 10 октября, правительство дало на него положительное заключение.

Поправки в закон об ОСОПО предусматривают, что выплаты будут производиться в пределах 3 млн рублей как в случае смерти пострадавшего при аварии (третьих лиц и сотрудников предприятия), так и в случае ущерба здоровью из-за аварии на опасном производстве или объекте. Одновременно увеличивается размер выплат на погребение - с 25 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

Законопроект предлагает увеличить с 200 тысяч до 300 тысяч рублей лимит выплат в части возмещения вреда, причиненного из-за нарушения условий жизнедеятельности каждого потерпевшего.

Кроме того, лимит выплат по имущественному вреду для юрлиц определен законопроектом в размере до 1 млн рублей вместо действующего лимита в 500 тысяч рублей.

Лимит выплат за ущерб имуществу физлиц остается без изменений - не более 750 тысяч рублей.

Авторы законопроекта предложили ввести механизм индексации для расчета страховых лимитов выплат с учетом инфляции для этого обязательного вида страхования. Такая инициатива предложена впервые в обязательном страховании, до сих пор во всех обязательных видах страхования индексация предельных размеров выплат, в том числе в ОСАГО, не была предусмотрена.

"Размеры страховых выплат по договору обязательного страхования ежегодно индексируются исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период", - говорится в законопроекте.

По данным Банка России, в I полугодии текущего года премии страховщиков ОСОПО увеличились на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,77 млрд рублей. Выплаты за тот же период увеличились на 45,8% - до 171,3 млн рублей. Уровень выплат оказался на уровне 9,7% (6,7% в I полугодии 2021 года). Всего в I полугодии 2022 года было заключено 148,4 тыс. договоров ОСОПО.