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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

США в июле почти полностью прекратили закупать российский чермет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Поставки черных металлов из РФ в США упали в июле 2022 года до $0,6 млн по сравнению с $201 млн в июне. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Census Bureau (Бюро переписи США). По итогам I полугодия Россия отгрузила в Соединенные Штаты стальной продукции на сумму более $1 млрд.

В июне основные поставки чермета приходились на ферросплавы ($112,5 млн) и полуфабрикаты из железа и стали ($88 млн), в июле их поставки упали до $0,4 млн и нуля соответственно.

Представитель группы НЛМК, у которой в США заводы в штатах Индиана и Пенсильвания (в Индиане предприятие работает на ломе и подпадает под квалификацию "melted in the USA" (выплавлено в США - ИФ), в Пенсильвании – на слябах, которые поставлялись ранее (в том числе из РФ) заявил газете, что "в начале 2022 года поставки полуфабрикатов в США осуществлялись в несущественных объемах и были полностью прекращены в июне".

В конце марта CFO НЛМК Шамиль Курмашов говорил, что режим поставок в Европу и Америку "пока сохраняется".

Американские активы есть также у Evraz, который объявил в августе о намерении продать североамериканское подразделение и запуске процесса сбора заявок на приобретение активов этого дивизиона.

В 2021 году США ввезли российских черных металлов (чугун, железо, сталь, прокат) на $2,77 млрд, в среднем по $230 млн в месяц. В прошлом году на эту страну приходилось около 9% всех поставок черных металлов из России, пишет РБК. В конце июня американские власти опубликовали окончательный список товаров из России, на которые повысили импортный тариф до 35% от таможенной стоимости, в него вошли в том числе сталь и некоторые виды стальной продукции.

РФ США НЛМК Evraz
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