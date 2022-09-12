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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

Общая площадь фирменных магазинов "Мираторга" достигла 100 тысяч кв. м

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов в России, сообщил, что довел площадь фирменных магазинов до 100 тысяч квадратных метров.

Теперь в сети больше 120 магазинов в девяти регионах: Москве, Подмосковье, Петербурге, Брянске, Курске, Белгороде, Воронеже, Калининграде и Туле.

Первый фирменный магазин "Мираторга" был открыт в Домодедове в 2010 году.

Магазины сети продают продукцию агрохолдинга и другие продукты питания. В большинстве супермаркетов "Мираторг" есть зоны кафе.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "ПродМир", которое управляет розничной сетью "Мираторга", в 2021 году составила 18,6 млрд рублей против 19,1 млрд рублей в 2020 году.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. Его предприятия расположены в 17 регионах. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свинокомплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Мираторг Виктор Линник Александр Линник Домодедово ПродМир
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