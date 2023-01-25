"Мираторг" в 2022 году вложил 150 млн рублей в новые проекты по переработке овощей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, в 2022 году вложил 150 млн рублей в новые проекты, которые реализованы на комплексе по переработке плодоовощной продукции и картофеля в Тульской области. В результате был не только расширен ассортимент продукции, но и увеличено число рабочих мест на овощном проекте до 1,1 тыс., сообщается в пресс-релизе холдинга.

Недавно "Мираторг" начал производство квашеной и маринованной капусты. Новинки выпускаются на линии солений мощностью 5,4 тыс. тонн в год. "Рецептуры основаны на традиционных русских рецептах, без усилителей вкуса и ароматизаторов. Функциональная упаковка позволяет сохранять продукт в течение 30 дней", - говорится в сообщении.

Продажи этой продукции начались с магазинов фирменной сети "Мираторг". В дальнейшем они будут расширены за счет других игроков розничного рынка, поскольку интерес к продукции активный, отметили в пресс-службе.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, торговая сеть. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка". Владельцами "Мираторга" на паритетных началах являются Виктор и Александр Линники.