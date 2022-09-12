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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Банки впервые с 10 января выбрали лимит на аукционе годового репо Банка России

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банки 12 сентября привлекли на аукционе репо Банка России на срок 364 дня 100 млрд рублей, выбрав его лимит, сообщает сайт ЦБ.

Это произошло впервые после 10 января, когда в первый рабочий день после окончания новогодних праздников банки также привлекли 10 млрд рублей. За следующие девять месяцев максимальная сумма привлечения на год была 10,167 млрд рублей, зафиксированная 21 марта.

Объем поданных заявок - 101,01 млрд рублей - в понедельник незначительно превысил лимит аукциона. Средневзвешенная ставка аукциона немного превысила минимальную - 8,2501% против 8,2500%. Максимальная заявленная ставка равнялась 8,2600%.

Банк России
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