Досрочное голосование по предложению Маска показало поддержку сделки акционерами Twitter

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры Twitter Inc., вероятно, одобрят предложение Илона Маска о покупке компании, от которого он в настоящее время пытается отказаться, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Досрочное голосование показывает, что голоса, отданные за сделку, существенно перевешивают голоса против, отмечают источники. Однако результаты могут скорректироваться, поскольку уже проголосовавшие акционеры могут поменять свое решение в ходе собрания, которое пройдет во вторник.

Маск является крупнейшим акционером Twitter с долей около 10%. Соглашение с компанией требует от него голосовать в пользу сделки, однако миллиардер считает, что Twitter нарушила условия соглашения, поэтому непонятно, будет ли он голосовать.

Другие крупные акционеры Twitter, контролирующие в совокупности порядка 20% акций компании, намерены поддержать сделку, отметил один из источников.

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля Маск уведомил компанию, что намерен разорвать сделку, поскольку не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов.

Канцлерский суд американского штата Делавэр назначил на 17 октября начало разбирательств по иску Twitter к Маску в связи с отказом миллиардера от покупки соцсети.