Минфин и ЦБ подготовят предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минфин и ЦБ РФ к концу года подготовят предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам прошедшей недавно стратегической сессии, посвящённой развитию отечественной финансовой системы, сообщила пресс-служба правительства.

Срок исполнения этого поручения - 19 декабря.

К 1 декабря Минфин при участии Банка России должны представить согласованные предложения по развитию в РФ рынка цифровых финансовых активов, включая использование децентрализованных технологий.