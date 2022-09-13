Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Страны ОПЕК в августе увеличили добычу на 618 тыс. б/с к июлю

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в августе увеличили добычу нефти на 618 тыс. баррелей в сутки - до 29,65 млн б/с, говорится в отчете картеля.

Таким образом, страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, отстают от плана по добыче на 1,41 млн б/с.

По-прежнему существенно не выполняют план по добыче Ангола, Конго, Нигерия. Ирак отстает от плана на 126 тыс. б/с.

Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в июле на 160 тыс. б/с, в то время как могла нарастить ее на 260 тыс. б/с

Ливия, где новое руководство, пришедшее к власти силовым методом, обещало разблокировать инфраструктуру и нарастить производство до 1,2 млн б/с, практически приблизилась к этому показателю, увеличив добычу относительно июля на 426 тыс. б/с, до 1,12 млн б/с.

ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд признал незаконным наложенный ФАС на "Т Плюс" штраф за манипулирование энергоценами

CFO Nordgold Смирнов возглавил компанию

Реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 36,7%

АТОР поражена масштабом возвращения туристов к туроператорам в 2022 году

АТОР поражена масштабом возвращения туристов к туроператорам в 2022 году

Минфин вернется на рынок после семимесячной паузы с ОФЗ на 10 млрд руб.

Объем депозитов в банках США во II квартале упал на рекордные $370 млрд

Объем депозитов в банках США во II квартале упал на рекордные $370 млрд

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

Brent подешевела до $93,7 за баррель после подъема накануне

Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов во вторник

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });