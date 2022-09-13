Страны ОПЕК в августе увеличили добычу на 618 тыс. б/с к июлю

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в августе увеличили добычу нефти на 618 тыс. баррелей в сутки - до 29,65 млн б/с, говорится в отчете картеля.

Таким образом, страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, отстают от плана по добыче на 1,41 млн б/с.

По-прежнему существенно не выполняют план по добыче Ангола, Конго, Нигерия. Ирак отстает от плана на 126 тыс. б/с.

Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в июле на 160 тыс. б/с, в то время как могла нарастить ее на 260 тыс. б/с

Ливия, где новое руководство, пришедшее к власти силовым методом, обещало разблокировать инфраструктуру и нарастить производство до 1,2 млн б/с, практически приблизилась к этому показателю, увеличив добычу относительно июля на 426 тыс. б/с, до 1,12 млн б/с.