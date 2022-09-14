Эксперты оценили в 30% подорожание автошин в РФ с начала года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость автомобильных шин в РФ с начала года выросла на 30%, эксперты прогнозируют к зиме дальнейшее подорожание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе специализированного автопортала "Дром".

"В среднем стоимость резины за год увеличилась на 30%, сильнее всего подорожали новые автомобильные шины - на 42%, б/у продукция прибавила в цене 23%", - сказал собеседник агентства по итогам анализа ситуации на рынке автошин на сентябрь, проведенного экспертами сайта.

По сравнению с прошлым годом значительно вырос спрос на шины из Китая и России.

"Интерес к китайской продукции у автолюбителей увеличился на 33%, а российские шины стали искать на 29% чаще. Предложение сократилось у всех производителей, кроме тех же российских и китайских - количество объявлений по ним выросло на 25% и 11% соответственно", - пояснил представитель портала.

Среди марок резины отечественного производства лидируют Cordiant и Viatti, китайских - Triangle и Goform.

В среднем стоимость комплекта резины сейчас составляет 20 тыс. рублей, что на 5 тыс. рублей дороже, чем в сентябре прошлого года. Однако сезон по замене автомобильных шин только начался и есть основания полагать, что цены повысятся.

По мнению аналитиков портала, дефицита резины не будет, но могут быть сложности с поиском непопулярных размеров по приемлемой цене.