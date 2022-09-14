Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,4%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил снижение большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва по причине высокой инфляции; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,4% во главе с бумагами металлургических компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2437,93 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1281,19 пункта (-0,2%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 59,91 рубля (+0,01 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,1%), UC Rusal (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,9%), Polymetal (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), "Магнита" (-0,6%), НЛМК (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,1% "префы"), Московской биржи (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), ММК (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,1%) и "Яндекса" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировые фондовые площадки вернулись продажи после высоких данных по инфляции в США. Рост потребительских цен остается серьезной проблемой для западных экономик, которые готовятся к наступлению рецессии. В среду в США выйдут оценки по инфляции производителей. Российские инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии саммита ШОС.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что на рынке акций РФ в среду сохранится безыдейность.

В среду утром ситуация на мировых рынках остается напряженной. Ключевые азиатские индексы находятся под давлением, отыгрывая негативное закрытие западных рынков. Из значимых новостей в среду стоит обратить внимание на индекс цен производителей PPI в США в августе. Если данные окажутся выше ожиданий рынка, негатив на глобальных рынках может усилиться. В целом ожидается сохранение нисходящего тренда на глобальных рынках в течение дня.

Российский индекс МосБиржи продолжит колебания в диапазоне 2400-2500 пунктов в ожидании триггеров, которые помогут определиться с дальнейшей динамикой, полагает Соловьев.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают временной консолидации индекса МосБиржи в районе 2400-2450 пунктов, однако в среднесрочной перспективе вероятно продолжение роста - поддержка может прийти со стороны дивидендных выплат от российских компаний, которые в этом году немного сдвинулись с середины на конец года. Нефтяной рынок остается крайне волатильным: каждый день появляются новости, которые двигают котировки на несколько процентов внутри торговой сессии. В среду выйдет месячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти, а также информация по недельным запасам нефти по данным EIA, которые, вероятно, в очередной раз окажут влияние на рынок.

Цены на нефть

Утром в среду на нефтяном рынке цены умеренно проседают после падения накануне на фоне ряда факторов - высокой инфляции в США, локдаунов в Китае, энергетического кризиса в Европе и роста доллара.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $92,75 за баррель (-0,5% и -0,9% во вторник), октябрьская цена WTI - $86,96 за баррель (-0,4% и -0,5% во вторник).

Нефтяной рынок находится под давлением после выхода данных по инфляции в США за август, которые привели к удорожанию доллара и сделали покупку нефти для многих трейдеров, пользующихся другими валютами, невыгодной.

При этом аналитики Morgan Stanley уменьшили краткосрочный прогноз цен на нефть, сославшись на проблемы со стороны спроса. Теперь они ожидают, что средняя цена Brent в IV квартале составит $95 за баррель, а не $100 за баррель. Прогноз для WTI снижен до $91 за баррель с $97,50 за баррель. Несмотря на это эксперты банка прогнозируют, что рынок нефти вновь укрепится со второго квартала 2023 года.

Энергетический кризис в Европе может повлечь немало судебных исков, первый из которых, вероятно, затронет "Газпром" и Uniper - ключевого клиента российской компании в Германии. Так, Uniper рассматривает возможность обращения в арбитражный суд для возмещения понесенных в этом году убытков на миллиарды евро, отмечают эксперты БКС.

В США индексы акций накануне обвалились на 3,9-5,2% во главе с Nasdaq, максимальными темпами c 2020 года, на данных об американской инфляции, которая оказалась выше прогнозов.

Данные спровоцировали опасения о том, что ФРС придется повышать ставки более агрессивными темпами, чтобы сдержать рост потребительских цен, пишет Trading Economics.

По данным Минтруда, потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

ФРС внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%. Следующее заседание Федрезерва состоится 20-21 сентября.

В среду в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,8%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,4%), но "плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,5%).

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 9,9%, при прогнозах роста на 10% после июльского роста на 10,1%. Показатель остается на максимальном более чем за 40 лет уровне.