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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 2,9% до 2,4%

Агентство ждет рецессию в еврозоне и Британии уже до конца года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 2,4% с ожидавшихся в июне 2,9%.

"Европейский газовый кризис, высокая инфляция и резкое ускорение темпов ужесточения денежно-кредитной политики в мире влекут за собой серьезные последствия для перспектив экономики", - говорится в обновленном Global Economic Outlook (GEO).

Прогноз роста мирового ВВП на 2023 год понижен до 1,7% с 2,7%.

Экономики еврозоны и Великобритании окажутся в рецессии уже в текущем году, а США столкнутся с мягкой рецессией в середине 2023 года, прогнозирует Fitch.

ВВП еврозоны, по новому прогнозу агентства, снизится на 0,1% в 2023 году из-за последствий газового кризиса (в июне ожидалось повышение на 2,1%).

Новый прогноз учитывает полное или почти полное прекращение поставок трубопроводного газа из России в Европу. Эксперты Fitch отмечают, что, несмотря на попытки Евросоюза найти альтернативные источники поставок, предложение газа в регионе существенно сократится в ближайшей перспективе, что скажется на промышленном секторе.

Прогноз роста экономики США на 2022 год ухудшен до 1,7% с 2,9%, на 2023 год - до 0,5% с 1,5%.

"Восстановление китайской экономики сдерживается карантинными ограничениями и спадом на рынке недвижимости, в связи с чем мы ожидаем, что ВВП КНР увеличится на 2,8% в 2022 году и вырастет на 4,5% в следующем году", - говорится в обзоре Fitch. В июле прогнозировался рост китайской экономики соответственно на 3,7% и 5,3%.

Высокая и устойчивая инфляция, а также рост инфляционных ожидания вынуждают Федеральную резервную систему (ФРС), Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) занимать более "ястребиную" позицию в последние месяцы, отмечают эксперты Fitch. Базовые процентные ставки ведущих мировых ЦБ повышаются гораздо более быстрыми темпами, чем можно было ожидать.

По прогнозу Fitch, ФРС поднимет ставку до 4% к концу текущего года и будет удерживать ее на этом уровне весь 2023 год, в то время как ЕЦБ доведет ставку по кредитам до 2% к декабрю этого года. Базовая ставка Банка Англии дойдет до 3,25% к февралю 2023 года, полагают эксперты агентства.

Fitch еврозона Великобритания США Китай ФРС ЕЦБ Банк Англии
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