Fitch ухудшило прогноз о росте мирового ВВП на 2023 год с 1,7% до 1,4%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 1,4% с ожидавшихся в прежнем прогнозе 1,7%, отметив ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, а также неблагоприятную ситуацию на китайском рынке недвижимости.

"Сдерживание инфляции оказалось более сложным, чем ожидалось, поскольку ценовое давление стало более масштабным. Центробанкам приходится проявлять твердость. Это вряд ли является позитивным фактором для темпов экономического роста", - говорится в обновленном Global Economic Outlook (GEO).

Прогноз роста ВВП США на 2023 год ухудшен до 0,2% с 0,5%, экономики Китая - до 4,1% с 4,5%.

В 2022 году китайский ВВП, как ожидается, увеличится лишь на 2,8%, поскольку высокая заболеваемость COVID-19 продолжит сказываться на деловой активности в ближайшей перспективе.

Fitch улучшило прогноз для экономики еврозоны на 2023 год: теперь агентство ожидает увеличения ВВП на 0,2%, а не снижения на 0,1%, как это было в сентябре. Повышение прогноза связано с некоторым ослаблением европейского газового кризиса, отмечает агентство. Его аналитики предупреждают, что ужесточение политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) будет отрицательно сказываться на уровне спроса в экономике.

"Риск дефицита природного газа в Европе и необходимость нормирования потребления этой зимой сократился, поскольку импорт СПГ вырос, и потребление газа уменьшилось. Однако кризис далек от завершения, и высокие оптовые цены на газ продолжают оказывать давление на расходы компаний и бюджеты домохозяйств", - отмечают в Fitch.