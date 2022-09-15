Рубль вырос к доллару, но снизился к евро на старте торгов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно снижается, евро умерено растет на "Московской бирже" на старте торгов в четверг утром, рубль демонстрирует боковую динамику к бивалютной корзине в ожидании дальнейших драйверов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,5-59,51 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,5025 руб./$1 (-38,25 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 60,3825 руб./EUR1 (+42,25 копейки к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,02 копейки к уровню закрытия 14 сентября, до 59,9 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,26 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 54,57 копейки выше официального курса.

Заметные изменения валютных курсов доллара и евро к рублю объясняются низкой ликвидностью рынка в первую минуту торгов и широкими спредами между котировками на покупку и продажу. Поэтому данные изменения в отдельных валютных парах не являются показательными. В целом же динамика курса рубля остается в рамках бокового диапазона, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, несмотря на то, что рубль демонстрирует заметные изменения в отдельных валютных парах (к доллару и евро), его динамика в целом остается в рамках бокового диапазона из-за отсутствия явных стимулов к движению. Котировки нефти движутся в боковике. Ключевые события предыдущих дней отыграны участниками мировых рынков. Эмоциональные всплески мировых фондовых рынков после публикации в США данных об инфляции за август постепенно затухают.

Ожидания аналитиков относительно снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу варьируются в диапазоне от 25 базисных пунктов (б.п.) до 100 б.п., но все же большинство экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 б.п. - до 7,5%. Прогнозы аналитиков были даны до публикации данных о динамике инфляционных ожиданий. Они, согласно опубликованному на сайте Банка России опросу "инФОМ", в сентябре выросли до 12,5% с 12% в августе, вернувшись на апрельский уровень.

Дефляция в России, по данным Росстата, с 6 по 12 сентября 2022 года составила всего 0,03% после дефляции 0,13% с 30 августа по 5 сентября, 0,16% с 23 по 29 августа, 0,15% с 16 по 22 августа, 0,13% с 9 по 15 августа, 0,08% со 2 по 8 августа. Годовая инфляция на 12 сентября замедлилась примерно до 14,05% с 14,30 на конец августа и 15,10% на конец июля.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск четверга составила $93,98 за баррель, что на 0,13% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $88,52 за баррель, что на 0,05% выше итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду, несколько восстановившись после рекордного за два года обвала по итогам сессии во вторник. Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 во вторник продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а Nasdaq Composite - с марта 2020 года после публикации данных об августовской инфляции в США.