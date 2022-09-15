Расписки ритейлера "О'Кей" подорожали почти на 20% на публикации полугодового отчета

Компания достигла высоких "результатов в условиях беспрецедентной геополитической и макроэкономической нестабильности"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На старте торгов на "Московской бирже" депозитарные расписки ритейлера "О'Кей" подорожали почти на 20% (до 36,4 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании за I полугодие.

Компания сообщила, что в январе-июне 2022 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,8 раза - до 576 млн рублей с 152 млн рублей годом ранее. EBITDA группы выросла на 14,2%, до 7,511 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 7,7% по сравнению с 7,4% в первом полугодии прошлого года, сообщил ритейлер.

Валовая прибыль повысилась на 14,5%, до 22,302 млрд рублей, валовая маржа - до 22,8% с 22% годом ранее.

Выручка увеличилась на 10,3%, до 97,803 млрд рублей.

Рост выручки был обусловлен рекордным увеличением сопоставимых продаж (LfL) дискаунтеров "Да!" (на 35,2%), расширением сетей дискаунтеров и гипермаркетов, а также повышением доходов от аренды (на 2,6%, до 989 млн рублей), отметила компания.

Улучшение валовой маржи было в основном обусловлено эффективным управлением закупками и логистикой, изменениями в товарном ассортименте и операционной синергией между форматами.

Коммерческие, общие и административные расходы группы в первом полугодии увеличились на 14,6%, до 19,794 млрд рублей, или до 20,2% от выручки с 19,5% годом ранее, что было связано в основном с повышением расходов на персонал (до 8,7% с 8,4%) и амортизацию (до 5,2% с 4,9% от выручки). Основными факторами роста расходов на персонал стали открытия новых гипермаркетов "О'Кей" и дискаунтеров "Да!", а также индексация зарплат сотрудников гипермаркетов. Рост расходов на амортизацию был связан с расширением сети дискаунтеров.

Компания также сообщила, что EBITDA ее сети дискаунтеров выросла в 2,6 раза, до 1,745 млрд рублей, рентабельность EBITDA - до 6,8% с 4,3% год назад. EBITDA гипермаркетов снизилась на 2,3%, до 5,765 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8% против 8,1% годом ранее.

В сегменте гипермаркетов компания продолжила оптимизацию расходов и портфеля магазинов, сообщил гендиректор ритейлера Армин Бургер. Во II квартале группа временно ограничила промо-активность в гипермаркетах, чтобы обеспечить достаточный уровень запасов и доступность всех товаров на полках, а также поддержать рентабельность в условиях высокой инфляции.

В целом в первом полугодии компания достигла "высоких операционных и финансовых результатов в условиях беспрецедентной геополитической и макроэкономической нестабильности", отметил CEO ритейлера. "С марта 2022 года группа пересматривает портфель поставщиков и корректирует цепочки поставок для обеспечения полной представленности ассортимента товаров на полках наших магазинов. Мы всегда отдавали предпочтение работе с отечественными поставщиками и сегодня доля их продукции в нашем ассортименте составляет около 80%", - сообщил он.

Общий долг компании вырос на 21,4% по сравнению с показателем на конец июня 2021 года, до 44,396 млрд рублей, чистый долг - на 6,7%, до 36,45 млрд рублей. Отношение общей суммы процентных обязательств (за вычетом денежных средств) к EBITDA составило 3,68х против 3,97х годом ранее.

В первом полугодии в связи с плановым рефинансированием кредитного портфеля сумма чистых денежных средств, полученных от финансовой деятельности, составила 1,405 млрд рублей против отрицательного показателя в 4,344 млрд рублей годом ранее.

Сумма чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, увеличилась до 948 млн рублей с 804 млн рублей годом ранее на фоне роста бизнеса дискаунтеров. Сумма чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, выросла почти вдвое и составила 3,482 млрд рублей. В первом полугодии группа инвестировала около 1,6 млрд рублей (без НДС) в развитие сегмента гипермаркетов и более 1,9 млрд рублей (без НДС) в развитие сети дискаунтеров.

"О'Кей" продолжает развивать три ключевых направления своей бизнес-модели: гипермаркеты, дискаунтеры и онлайн-платформу, отметил Бургер. В первом полугодии ритейлер открыл четыре приобретенных гипермаркета в Московской области, расширил сеть дискаунтеров на 12 магазинов в центральной России и запустил шесть пунктов выдачи онлайн-заказов в гипермаркетах в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы ожидаем, что дискаунтеры останутся одним из главных факторов роста выручки и прибыли ГК "О'Кей" и через несколько лет будут составлять половину бизнеса группы. До конца 2022 года мы планируем открыть до 45 новых дискаунтеров "Да!" и увеличить до восьми количество обновленных в соответствии с новой концепцией гипермаркетов "О'Кей", - сообщил глава компании.

По состоянию на 30 июня 2022 года под управлением группы находились 79 гипермаркетов "О'Кей" и 164 дискаунтера "Да!" с общей торговой площадью 638 638 кв. метров.