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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Минстрой до конца 2022 года найдет решение проблемы с заменой лифтов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минстрой намерен до конца 2022 года найти решения, как активизировать замену лифтов, заявил в Совете Федерации руководитель ведомства Ирек Файзуллин.

"Непростая задача в части лифтов. Мы сегодня меры, конечно, предлагаем и внесли предложения по мерам поддержки в бюджет тоже. Вопрос в том, насколько мы сумеем утвердить эти средства, потому что реально у нас в региональных программах капитального ремонта есть примерно средств на половину только. (...) Я думаю, что мы в этом году соответствующие решения все-таки найдем на то, чтобы активизировать работу в этой части", - сказал министр .

Он добавил, что нужно создать эффективный механизм в этом направлении.

По его словам, в России 26 предприятий способны выпускать около 70 тысяч лифтов

Ранее бывший замминистра строительства Максим Егоров сообщал, что к 2025 году в России планируют заменить более 100 тысяч лифтов. Он отмечал, что нужно добиваться поддержки и увеличения программы софинансирования между субъектами и фондами капремонта для замены лифтов.

Также Егоров говорил, что Минстрой лифтостроительные предприятия в перспективе стремятся к тому, чтобы производители сопровождали оборудование на всем жизненном цикле от производства до обслуживания. При этом замминистра не уточнил, каким образом это может быть реализовано.

"У нас порядка 120 тысяч лифтов требуют замены. Замена осуществляется в рамках действующих механизмом капремонта - факторинга и софинансирования расходов субъектов на ускоренную замену лифтов. В прошлом году правительством было выделено 750 млн рублей на эти цели из резервного фонда. В целом, Фондом ЖКХ было направлено с учетом выделенных средств 1,1 млрд рублей", - говорила в свою очередь замминистра строительства и ЖКХ РФ Светлана Иванова.

Минстрой Ирек Файзуллин Максим Егоров Светлана Иванова
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