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"Союзмультфильм" отстоял свое право на товарный знак "Умка"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам признал незаконной регистрацию товарного знака "Умка" компанией-производителем электрооборудования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"Суд установил, что вопреки позиции заявителя, потребители связывают обозначение "УмкаА" именно с известными названиями аудиовизуальных произведений, а также с их персонажем, и признал ликвидацию товарного знака законной", - сообщил юрист киностудии "Союзмультфильм" Антон Стружков, которого цитирует пресс-служба.

Он также отметил, что образ анимационного медвежонка чаще других героев "золотой коллекции" подвергается незаконной регистрации.

"Киностудия оспаривает ряд неправомерно с ее точки зрения зарегистрированных товарных знаков, и в этой части персонаж Умка является своего рода "рекордсменом", фигурируя в 45 наименованиях - под именем персонажа выпускаются продукты питания, игрушки, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности, стройматериалы и многое другое", - рассказал Стружков, уточнив, что три знака из этого списка уже успешно оспорены и их регистрация аннулирована.

Киностудия намерена продолжать эту работу до полной ликвидации всех незаконно зарегистрированных знаков. Для защиты прав на аудиовизуальные произведения и их персонажей "Союзмультфильм" сейчас проводит работу по созданию собственных товарных знаков: на данный момент зарегистрировано уже более ста позиций.

В сообщении уточнятся, что товарный знак был зарегистрирован производителем электрооборудования в 2018 году. "Союзмультфильм" обратился в Роспатент с заявлением о признании регистрации товарного знака незаконной.

"Суд, вынося решение, указал, что название "Умка" носит общеизвестный характер именно благодаря классическим мультфильмам "Умка" и "Умка ищет друга", которые входят в "золотую коллекцию" картин киностудии "Союзмультфильм"", - добавили в сообщении.

Союзмультфильм Умка

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