Белый дом сообщил, что забастовка железнодорожников в США не состоится

Операторы железных дорог и профсоюзы заключили предварительное соглашение

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американские железнодорожные компании США и профсоюзы железнодорожников заключили предварительное соглашение об улучшении условий труда работников, что позволит избежать намечавшуюся на пятницу 16 сентября масштабную забастовку, сообщил президент США Джо Байден.

В заявлении, которое опубликовано на сайте Белого дома, он назвал достигнутые договоренности важным достижением для экономики и народа страны.

По его словам, железнодорожникам повысят зарплату, улучшат условия труда и урегулируют вопросы с оплатой медстраховки, и они это всё честно заработали.

"Это соглашение стало также победой для железнодорожных компаний, которые смогут сохранить и нанять больше сотрудников в индустрию, которая продолжит быть костяком американской экономики на многие десятилетия", - сказал Байден.

Профсоюзы, представляющие интересы более 115 тысяч железнодорожников, два года добивались улучшения условий труда работников на переговорах с железнодорожными компаниями, среди которых Union Pacific Corp., CSX и BNSF. В случае, если бы сторонам не удалось достигнуть соглашения до полуночи четверга, в пятницу США могла начаться первая с 1992 года забастовка на железных дорогах.

Грузоотправители предупредили, что акция может обернуться экономической катастрофой, и призвали Конгресс, который имеет право принудить профсоюзы и работодателей к обязательному арбитражу, вмешаться в этот трудовой спор.

Железнодорожники угрожали остановить работу поездов, которые перевозили до 30% грузов внутри США. Это могло бы стоить экономике США порядка $2 млрд в день и спровоцировать дальнейшее ускорение инфляции.