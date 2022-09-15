Грузоотправители США предупредили о катастрофе в случае забастовки железнодорожников

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американские грузоотправители предупредили о возможности экономической катастрофы в том случае, если запланированная на пятницу забастовка железнодорожников состоится, пишет Financial Times.

Авторы обращения призвали Конгресс вмешаться в разгорающийся трудовой спор, который может приостановить грузовые перевозки по национальной железной дороге уже на этой неделе. Конгресс имеет право принудить профсоюзы и железнодорожные компании к обязательному арбитражу.

Профсоюзы железнодорожников США, представляющие интересы более 115 тысяч человек, ведут переговоры с крупнейшими грузовыми перевозчиками об улучшении условий труда. Если они не придут к соглашению в четверг, то на следующий день в США начнется первая с 1992 года забастовка железнодорожников. В их число войдут сотрудники крупнейших в стране операторов железных дорог Union Pacific Corp., CSX и BNSF.

По состоянию на конец вторника 13 сенября большая часть профсоюзов, ведущих переговоры, заключили предварительные соглашения. Но два так и не достигли взаимопонимания с работодателями после почти трех лет безуспешных переговоров, а представители еще одного отказались от предложенного им варианта. Профсоюзы пригрозили забастовкой, даже если всего лишь один из них не договорится о новых условиях труда.

Белый дом "работает с другими видами транспорта, включая перевозки судами и грузовиками, авиаперевозки, чтобы посмотреть, как они смогут вмешаться и обеспечить движение товаров в случае остановки железной дороги", заявляла пресс-секретарь Карин Жан-Пьер журналистам во вторник.

Пассажирская компания Amtrak сообщила об отмене движения всех поездов дальнего следования с четверга из-за возможной забастовки. Представитель компании заявил, что это позволит поездам добраться до места назначения до начала протестных акций, сообщает The Hill.

Amtrak не участвует в переговорах между железнодорожниками и грузовыми компаниями, но многие из ее поездов курсируют по железным дорогам, принадлежащим третьим лицам, которые будут закрыты в случае забастовки.