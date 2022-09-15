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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Новак допустил увеличение поставок российского газа в Турцию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова рассматривать вопрос об увеличении поставок газа в Турцию, если потребление в этой стране будет увеличиваться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас с Турцией существуют долгосрочные контакты. Они реализуются, как известно, через трубопровод "Голубой поток", через "Турецкий поток". Это касается поставок на внутренний рынок Турции, примерные объемы которого составляют около 26 млрд кубометров газа в год", - сказал Новак журналистам в четверг "на полях" саммита ШОС.

Он отметил, что в соответствии с контрактами поставки реализуются в полном объёме.

"Если турецкие партнеры будут увеличивать потребление газа и обращаться по дополнительным объемам, мы будем этот вопрос рассматривать и обеспечивать такие поставки", - сказал вице-премьер.

Турция Александр Новак
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