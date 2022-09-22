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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Эрдоган заявил о намерении увеличить закупки газа у США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна стремится увеличить закупки газа из США, чтобы в том числе поставлять его и в соседние страны на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщает Bloomberg.

"В предстоящий период и на более благоприятных условиях мы хотели бы увеличить объемы газа, который мы приобретаем в США, - сказал он. - Мы также готовы к сотрудничеству с другими странами региона в сфере поставок сжиженного природного газа из США".

В первом квартале 2022 года США стали самым крупным поставщиком СПГ в Турцию. Ежегодно Турция импортирует около 60 млрд кубометров природного газа.

Турция США Реджеп Тайип Эрдоган Европа
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