Аналитики ждут в Европе минимального за 15 лет урожая кукурузы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Европе в 2022 году урожай кукурузы может оказаться на минимуме за последние 15 лет из-за сильной засухи, говорится в докладе французской консалтинговой компании Strategie Grains.

Она прогнозирует, что ЕС в текущем сезоне соберет всего 53 млн тонн кукурузы, что является минимумом с 2007 года.

Strategie Grains также уменьшила на 2,5 млн тонн, до 264,6 млн тонн, прогноз общего сбора зерна в Европе. Таким образом, урожай зерна может оказаться на 25,7 млн тонн меньше прошлогоднего уровня.

Между тем, климатические условия этого года оказались более благоприятны для выращивания пшеницы: компания ожидает сильных показателей сбора на севере Европы, но более слабых на юге из-за влияния засухи.

"Сбор (пшеницы - ИФ) в 27 странах ЕС в этом году окажется ниже среднего показателя за пять лет, главным образом из-за сокращения посевных площадей", - говорится в докладе. Strategie Grains оценивает урожай пшеницы в этом году на уровне 124,1 млн тонн по сравнению со 129,8 млн тонн в предыдущий сезон.

Компания также полагает, что запасы пшеницы в Европе останутся ограниченными и оценивает переходящие запасы всего в 100 тысяч тонн.

Спрос на фуражное зерно (кукурузу, пшеницу и ячмень) в этом сезоне, как ожидается, упадет примерно на 5% по сравнению с прошлым годом и составит 148,6 млн тонн. Strategie Grains связывает такую тенденцию со снижением спроса на мясо в европейских странах из-за неблагоприятного макроэкономического прогноза.

Компания отметила, что цены на европейское зерно немного снизились в последнее время. При этом их снижение ограничено высокими производственными издержками. В то же время дальнейшая динамика цен будет зависеть от прогнозов рецессии в Европе, которые могут сказаться на спросе, а также от экспорта зерна с Украины, добавили эксперты Strategie Grains.

Минсельхоз Франции недавно предупредил, что урожай кукурузы в стране может сократиться к прошлогоднему на 25%, до 11,6 млн т, а это минимум с 1990 года.