Уровень воды в Рейне достиг нового минимума

Нарушена транспортировка топлива и товаров

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды в важнейшей для транспортной отрасли Европы реке Рейн опустился до нового минимума в ее ключевом участке, из-за чего возникли проблемы с транспортировкой топлива и других товаров, сообщает в понедельник Bloomberg.

"В настоящее время уровень воды в среднем и нижнем течении Рейна крайне низкий для этого времени года", - цитирует Bloomberg заявление местного управления водных путей и судоходства (WSA).

Уровень воды в районе города Кауб, особенно мелководном месте к западу от Франкфурта, в понедельник ненадолго упал до 30 см. По информации властей, уровень воды будет колебаться в течение недели в районе 31-33 сантиметров.

В WSA отметили, что такое явление вызвано отсутствием осадков за последнее время.

По данным Bloomberg, уровень воды в Каубе последний раз был таким низким летом 1990 года.

Примерно 60% территории ЕС и Великобритании в этом году испытывают на себе последствия засухи, которые усугубляет аномальная жара. Такие страны, как Франция, Испания, Италия и Нидерланды сталкиваются с нехваткой воды. Подобные условия негативное влияют на сельское хозяйство, энергетику и речное судоходство.

Снижение уровня воды крайне негативно отражается на судоходстве; при низком уровне воды приходится снижать количество перевозимых грузов на судах. В связи с этим специалисты опасаются, что в определенный момент грузовые перевозки могут стать экономически невыгодными.