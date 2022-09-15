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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:30

Спрос на бонды "РусГидро" превысил первоначально заявленный объем в 7 раз

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на 4-летние облигации ПАО "РусГидро" серии БО-П06 первоначальным объемом 15 млрд рублей превысил заявленный объем в 7 раз и составил более 106 млрд рублей, сообщила пресс-служба эмитента.

"В ходе формирования книги получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, а первоначальный спрос составил более 106 млрд рублей и превысил заявленный объем в 7 раз, что позволило увеличить объем выпуска с 15 до 20 млрд рублей и снизить ставку купона со стартовых 9,15% до финальных 8,5%, зафиксировав рекордно низкий в текущем году спред к кривой G-curve на уровне 53 базисных пунктов", - отмечается в релизе.

Привлекаемые средства планируется направить на рефинансирование долговых обязательств компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 сентября.

Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на 20 сентября.

В настоящее время в обращении находятся три классических выпуска облигаций компании на 30 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

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