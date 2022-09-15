Рубль растерял часть дневного роста, но все равно закрылся в плюсе к доллару и евро

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже в четверг; рубль немного укрепился к бивалютной корзине благодаря продажам валютной выручки экспортерами, при этом рост сдерживался заметно упавшей нефтью.

Курс доллара США составил 59,8 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 8,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,7825 руб./EUR1, подешевев на 17,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 12,7 копейки - до 59,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов в четверг продемонстрировал позитивную динамику к доллару и евро несмотря на негативный внешний фон (падающие мировые фондовые и товарные рынки), который сформировался на опасениях агрессивного повышения процентных ставок Федрезервом после опубликования на этой неделе в США данных об инфляции за август, превысивших ожидания аналитиков. Поддержку рублю традиционно для последнего времени оказали продажи валютной выручки экспортерами, которые доминировали над спросом на валюту со стороны импортеров. Вместе с тем сдерживали темпы укрепления нацвалюты, особенно во второй половине дня, заметно упавшие цены на нефть.

Цены на нефть

Нефтяные котировки падают почти на 4% в ходе торгов вечером в четверг на фоне укрепления доллара и опасений по поводу снижения спроса. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подешевели на 3,7% - до $90,62 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени упали на 3,83% - до $85,09 за баррель.

Ожидания рынка агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС после выхода данных по инфляции в стране за август подогревают рост доллара на этой неделе, что негативно сказывается на сырьевых товарах. Долларовый индекс ICE U.S. Dollar, показывающий динамику американской валюты к шести крупнейшим валютам мира, торгуется в четверг вблизи максимума за 20 лет.

Кроме того, трейдеры обеспокоены снижением мирового спроса на нефть из-за рисков наступления экономической рецессии. Рынок также оценивает сделанное накануне заявление Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что спрос на нефть в Китае в 2022 году может снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса. Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в КНР в этом году уменьшится на 2,7%.

В свою очередь министерство энергетики США сообщило в среду, что может приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) лишь после 2023 финансового года, который начнется 1 октября. Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Штаты намерены начать пополнение SPR при падении цены нефти ниже $80 за баррель. В Минэнерго отметили, что его план в отношении SPR не предусматривает триггерной цены, которая должна спровоцировать закупки нефти.

Оценки аналитиков

Ожидания аналитиков относительно снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября варьируются в диапазоне от 25 до 100 базисных пунктов, но все же большинство экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов - до 7,5% годовых. Прогнозы аналитиков были даны до публикации данных о динамике инфляционных ожиданий. Они, согласно опубликованному на сайте Банка России опросу "инФОМ", в сентябре выросли до 12,5% с 12% в августе, вернувшись на апрельский уровень.

"За минувшие полтора месяца, отсчитываемая с начала года инфляция сократилась до 10,27%, что дает Банку России пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в ходе назначенного на завтра заседания на 50-100 базисных пунктов - до уровня 7,5-7% годовых. При этом налоговый период на этот раз может не оказать поддержку национальной валюте, так как на денежном рынке ощущается избыток рублевой ликвидности, который мог возникнуть в результате заблаговременных продаж валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к периоду уплаты налогов. В совокупности эти факторы создают предпосылку для умеренного ослабления национальной валюты в ближайшей перспективе ориентировочно в диапазон 61,60-61,65 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке ведущий специалист управления собственных операций на финансовых рынках Инбанка Владислав Ковалык.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, "рубль на старте сессии испытал просадку, в ходе которой доллар достигал отметки 60,5 руб./$1, а евро приближался к 60,7 руб./EUR1. Однако российская валюта быстро восстановилась и некоторое время продолжала укрепляться, переписав трехнедельный максимум к доллару. Пара доллар-рубль опускалась к 59,45 руб./$1, после чего отскочила в рамках коррекции. Мировые биржевые площадки остаются под воздействием неопределенности с дальнейшей динамикой инфляции, угрожающей возобновить ускорение. Это заставит крупнейшие центробанки мира и далее агрессивно ужесточать монетарную политику, что усугубит экономические проблемы. На этом фоне важное значение имел блок статистики по американской экономике, вышедший в 15:30 по московскому времени. Он был неоднозначным, вызвав разнонаправленные движения биржевых активов и валют. В итоге возобладали оптимистичные оценки, что спровоцировало восходящий импульс на мировых рынках и снижение индекса доллара DXY".

"Нефтяные цены с открытия находятся под давлением, предприняв несколько активных восходящих попыток, одна из которых произошла в начале наших торгов. Затем снижение ускорилось. Давление на нефтяные цены продолжают оказывать опасения ослабления спроса из-за экономических проблем, в том числе связанных с карантинными ограничениями в Китае. Дополнительным негативом выступал рост доллара. Правда, во второй половине дня он перешел к активному снижению, но это не помогло котировкам нефти", - отмечает Бабин.

"Поддержку рублю на внутреннем валютном рынке оказывает постепенная активизация продаж валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат. Стоит отметить, что после разочаровывающей статистики по инфляции в США, евро в паре с долларом (как на внешних рынках, так и на МосБирже) вновь опустился чуть ниже паритета. Не исключено, что европейская валюта останется под давлением вплоть до заседания ФРС 20-21 сентября. При этом курс доллара к рублю может остаться в диапазоне 59-60 руб./$1, инерционно двигаясь к его нижней границе, так как явных драйверов к смене слабо выраженного нисходящего тренда американской валюты пока не наблюдается", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

"Согласно сообщениям СМИ, Минфин готов возобновить интервенции исходя из цены отсечения нефти $60 за баррель и добычи 9,5 млн баррелей в сутки. Исходя из текущей цены на нефть марки Urals на уровне около $80 за баррель и добычи 10-10,5 млн баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от $3 млрд до $3,5 млрд ежемесячно. Запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на 7-10% относительно устоявшихся уровней. Таким образом, прогноз для рубля на осень остается на уровне 65 рублей за доллар", - полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 сентября на 10,88 копейки, до 59,6663 руб./$1, и снизил официальный курс евро на 21,72 копейки, до 59,6196 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в четверг на 6,78 копейки по отношению к среде и составил 59,7029 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 1,05 копейки и составил 59,7598 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 750,853 млн, из которых $858,178 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 892,675 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал в четверг на 22,89 копейки, до 59,632 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 16,43 копейки, до 59,6694 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 183,932 млн, из которых EUR299,44 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR884,492 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) слегка снизились в четверг относительно предыдущего торгового дня в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась за день на 3 базисных пункта - до 8% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 пунктов - до 8,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала за день на 8 базисных пунктов - до 8,18% годовых, процентная ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 базисных пункта - до 8,27% годовых, а на срок 6 месяцев - на 2 базисных пункта, до 8,3% годовых.