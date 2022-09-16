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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Розничные продажи в Великобритании в августе упали намного хуже прогноза

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Великобритании в августе 2022 года розничные продажи сократились на 1,6% к июлю, показали данные Национального статистического управления (ONS) страны. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение показателя на 0,5%.

В июле объем розничных продаж в стране вырос на 0,4%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

В годовом выражении августовские продажи упали на 5,4% после снижения на 3,2% в июле. Аналитики ожидали уменьшения на 3,4%.

Несмотря на падение, объем розничных продаж в прошлом месяце оказался на 0,5% больше, чем в допандемийном феврале 2020 года, говорится в сообщении ONS. В стоимостном выражении продажи за этот период взлетели на 13,7%.

Продажи продуктов питания в августе сократились на 0,8%, автомобильного топлива - на 1,7%, тогда как продажи в непродуктовых магазинах упали на 1,9%, а продажи одежды снизились на 0,6%.

Розничные продажи в Великобритании без учета автомобильного топлива в августе сократились на 1,6% относительно июля и упали на 5% в годовом выражении. Аналитики ожидали сокращения первого показателя на 0,7%, второго - на 3,4%.

Великобритания ONS
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